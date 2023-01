​El CAT desplegarà gairebé una trentena d'accions per digitalitzar les instal·lacions i els serveis del consorci

El(CAT) desplegarà un projecte per digitalitzar instal·lacions i serveis del CAT pressupostat amb. Volen tirar endavant 29 accions de digitalització, algunes ja iniciades i altres de futures. Un dels projectes subvencionables és el desplegament de la fibra òptica a través de la canonada principal del CAT, iniciat des de l'any passat i que podria finalitzar-se al juny d'aquest 2023.Per fer front a aquesta despesa, el Consorci ha aprovat en assemblea aquest matí accedir a uns ajuts europeus. El president del CAT,, ha assegurat que aquest projecte marcarà una "evolució històrica" pel que fa a la digitalització i espera que marqui un "abans i un després" en la institució.L'objectiu d'aquest projecte és que el CAT funcioni "basant-se amb les dades", ha explicat el cap del Departament d'ITE,. A partir d'aquí, volen "optimitzar" l'activitat de distribució, potabilització i esbombament que realitzen actualment. També volen millorar el funcionament intern gràcies a la digitalització de tots els processos. Alginet ha comentat que si es fan totes les inversions previstes, el CAT esdevindrà un dels consorcis "de referència a nivell mundial".Entre els projectes destacats, hi ha el desplegament de la fibra òptica en la canonada principal, la planta potabilitzadora i de la xarxa de distribució. Aquesta instal·lació que ja està en marxa, permetrà detectar fuites d'aigua o estudiar la qualitat de l'aigua amb sensors intel·ligents. De moment ja s'ha posat al llarg de 40 quilòmetres, el que representa un 60% del total. D'altra banda, també cal destacar el projecte d'optimització energètica, que inclou la posada en funcionament de dos parcs solars d'autoconsum i la millora dels sistemes de bombament de l’ETAP, la planta potabilitzadora de l'Ampolla.El pressupost total és de 22.145.664,90 euros. Pel que fa als fons europeus, el CAT optarà a 10 milions d'euros, el màxim que permet el PERTE (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) del Govern espanyol per tal de repartir una part dels Next Generation. La convocatòria va sortir al setembre i el 10 de febrer és el darrer dia per presentar-s'hi.