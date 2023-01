Surt a licitació la instal·lació d'un ascensor interior al Teatre Tarragona

L'ha tret a licitació el subministrament i les obres auxiliars necessàries per a la instal·lació d'uninterior que doni accessibilitat a l'escenari delLa instal·lació d'aquest nou ascensor a l'equipament, permetrà la mobilitat en l'àmbit tècnic i artístic a l'interior del teatre. Segons ha expressat la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona,, "d'aquesta manera, companyies teatrals que comptin amb actors en cadira de rodes o amb problemes de mobilitat podran actuar en aquest equipament, cosa que fins ara era impossible, ja que l'escenari no era un espai accessible". Cal recordar que el Tarragona té ascensor per al públic en general, però no per a arribar a la zona d'actuació. "Amb aquest nou ascensor, el Teatre s'adapta a la nova normativa en matèria d'accessibilitat", ha explicat Solé.L'import de la licitació és demés el 21% en concepte d'IVA, que suposaamb un total de. Aquesta actuació ha estat subvencionada en un 60% per la Diputació de Tarragona gràcies a una subvenció en matèria d'inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials dels ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona.La data límit de presentació d'ofertes és el pròxim 8 de febrer. L'adjudicació recaurà en el licitador que compleixi amb totes les especificacions tècniques exposades en el projecte de les obres i plec tècnic, i que ofereixi el preu més baix.