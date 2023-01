​Les empreses estibadores del Port de Tarragona creuen que l'increment de plantilla pot ajudar a resoldre el conflicte

Les empreses estibadores delcreuen que el compromís d'ajudar a resoldre el conflicte obert, que provoca importants acumulacions de vaixells i retards en les operacions de descàrrega o carrega.Segons un comunicat fet públic per les mateixes empeses, s'ha aconseguit avançar en les negociacions dels últims mesos en la línia d'assolir un acord "per modernitzar el sistema laboral en base als canvis normatius provocats per les directives europees". Reiteren la necessitat de no dissoldre de forma immediata la societat, en castellà-Els estimadors reclamen que s'assumeixi el compromís inicial de mantenir l'ocupació actual i les mateixes condicions laborals i salarials, inclòs el conveni. "Fruit d'aquest procés de negociació, i com sol·licitaven els estibadors, es procedirà a augmentar la plantilla. Aquests i altres avenços ens fan confiar en passos decidits cap a l'acord", han assegurat.