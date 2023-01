​El GEPEC denuncia a la Fiscalia vessaments d'aigua per les obres de la nova comissaria dels Mossos a Torredembarra

Durant el passat mes d', es va detectar un augment anòmal del nivell piezomètric dins l', sobretot als sectors de l', estany dei el. S'hi observava una concentració d'aigua molt més abundant del normal, tot i ser zones que no s'inunden ni tan sols amb la presència de pluges abundants.En aquest context, des del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya () es va presentar una denúncia per escrit alsinformant de la situació. L'entitat ecologista explica que durant el mes de desembre van rebre una denúncia d'una ciutadana que alertava que les obres de la comissaria dels Mossos d'Esquadra estaven extraient aigua de l'aqüífer protegit i abocant-la als pluvials; dita aigua anava a parar a l'Espai d'Interès Natural.El GEPEC-EdC va comunicar aquests fets per via telefònica als Agents Rurals que, en personar-se al lloc dels fets, comuniquen que hi ha una enorme quantitat d'aigua infiltrant-se a l'Espai d'Interès Natural. Segons els responsables de les obres, el volum d'aigua diari que s'infiltra és d'unsL'endemà a la inspecció dels Agents Rurals, els responsables de l'obra instal·len una canonada per tal que l'aigua s'enviï directament al mar. Segons l'entitat ecologista,que tingués en compte els possibles impactes ambientals ni de l'extracció d'aigua ni del seu abocament a mar.El juny de 2022 la Generalitat de Catalunya va informar desfavorablement una prova pilot del GEPEC-EdC que demanava abocar puntualment 1.000 metres cúbics d'aigua marina a les llacunes per tal de recuperar la salinitat original, una acció que estava fonamentada en nombrosos estudis i informes, incloent-ne de l'antic Ministeri de Medi Ambient. La Generalitat al·legava que calia realitzar una Avaluació d'Impacte Ambiental prèvia, un requisit que no ha imposat en aquest cas malgrat que l'afectació és de 4.000 metres cúbics d'aigua dolça, un tipus d'aigua que afecta negativament les llacunes, que han perdut més d'un 80% de superfície els darrers 15 anys.El GEPEC-EdC recorda que la tramitació, aprovació i execució d'aquest sector urbanístic està sent investigat per la Comissió Europea des de l'any 2020, precisament per la manca d'Avaluació Ambiental malgrat la seva afectació a la Xarxa Natura 2000. Per aquest motiu, a banda de la denúncia ja presentada a Fiscalia, el GEPEC-EdC també informarà la Comissió Europea i al Síndic de Greuges.