«Mai vagin a aquest lloc»: es viralitza un vídeo d'uns turistes que van patir un robatori a Tarragona

"Mai vagin a aquest lloc", així comença un vídeo aque en poques hores s'ha viralitzat. Amb unes imatges de fons del, una veu en off explica l'"experiència molt dolenta" de dos visitants als quals haurien robata l'd'aquesta zona de descans."És un lloc molt perillós. Quan vam anar a la policia, hi havia moltes persones que havien estat robades.", conclouen. El vídeo ha rebut tota mena de crítiques, amb alguns testimonis que asseguren haver visitat l'amb tranquil·litat i sense cap incident. Altres els retreuen haver deixat visibles a l'interior del vehicle possessions tan cares, i finalment n'hi ha que comenten que és habitual que enhi hagi aquesta mena de robatoris.Segons els, tot i no disposar d'una estadística concreta en aquest aparcament, sí que reconeixen que hi ha robatoris de manera recurrent al Pont del Diable, donat que coincideixen el factor turístic amb la localització propera a l'autopista. En qualsevol cas, detallen que no destaca respecte a altres àrees de descans de l'AP-7.