L'Operació Iglú de Tarragona atén onze persones sense sostre

L's'ha activat aquest dilluns a la nit a la ciutat dearran de les baixes temperatures. En el dispositiu, els voluntaris de, conjuntament amb dues patrulles de la, han atès onze persones. D'aquests, només tres han accedit allotjar-se a la pensió, assignada per l'Ajuntament.Amb tot, la majoria d'ells han acceptat de bon grat les mantes, guants i les begudes calentes que els han ofert per afrontar millor la nit freda. "El balanç sempre és positiu perquè estem ajudant a persones que no tenen sostre, això sempre serà positiu per a la ciutat", ha afirmat a l'ACN, cap de secció dels voluntaris de Protecció Civil.Sis graus marcava el termòmetre a l'inici del dispositiu de l'Operació Iglú. L'actuació ha arrencat amb un brífing entre els agents de la Guàrdia Urbana i els quatre voluntaris de Creu Roja i quatre més de Protecció Civil de Tarragona. Policies i voluntaris s'han repartit en dos equips i han pentinat el centre de la ciutat, des de la Rambla, passant per lafins al, ja que als barris de Ponent, Llevant i Nord no es té constància de sensellars. La primera parada ha estat en una entitat bancària, situada al capdamunt de la, on dormien dos sensesostres.Cap dels dos homes ha volgut allotjar-se a la pensió, però han acceptat les mantes i una tassa de caldo i llet amb xocolata calenta per escalfar-se. En Manuel, de Tarragona de tota la vida, explica que no es pot permetre pagar una habitació i assegura que li agradaria dormir en un allotjament, però aquest dilluns ha rebutjat l'assignat en el dispositiu. Amb tot, agraeix l'ajuda dels voluntaris. Després d'aquesta primera parada, els membres del dispositiu han recorregut els carrers del voltant de la Rambla. Finalment, s'han dirigit cap a la Part Alta, als porxos del, un dels llocs on habitual dormen les persones sense sostre.En aquest punt, han identificat quatre persones, les quals també han acceptat les mantes i les begudes calentes per fer-se passar el fred. Tot i això, tampoc han accedit a dormir a l'allotjament assignat. "Ha anat bé perquè no hem trobat molta gent i és un bon senyal, significa que estan sota sostre", ha celebrat l'Aina Ferran. Ella fa dos anys que és voluntària a Creu Roja i és la primera vegada que participa en un operatiu com l'Iglú.Segons, voluntari referent del programa de les persones sensesostre de la mateixa organització, un dels principals motius pels quals no accepten passar la nit a l'allotjament habilitat és perquè només se'ls ofereix una nit. "Hi ha gent que està beguda, que fuma bastant i no els agrada, també sortim molt tard", ha afegit Kassem. En aquest sentit, el responsable de l'entitat es planteja començar més d'hora els pròxims operatius Iglú per evitar que la gent estigui tan endormiscada i, així hi hagi una possibilitat més gran perquè prefereixin no dormir al ras."Crec que ha sigut productiu i sorprenentment en comparació amb altres operatius, hem trobat menys gent, s'ha fet un treball previ de la Guàrdia Urbana que ha anat notificant a les persones que estan al carrer de la possibilitat de ser ubicades en els diferents dispositius de la ciutat, per això hem trobat menys gent que anys passats", ha valorat. Comparteix opinió, en Delgado, que subratlla que han ajudat a una desena de persones a resguardar-se del fred. "No sé si ha canviat o no el perfil dels sensellars arran de la pandèmia, segueixo veient una quantitat de gent important al carrer per la qual hem de continuar lluitant i batallant per acomodar-los dins la societat", ha expressat.Per la seva banda, la consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,, ha explicat que a principis de desembre passat van preactivar l'Operació Iglú davant la previsió de baixes temperatures. També ha indicat que en els últims dies han reallotjat unes set persones a la pensió Carmen. De fet, en aquest establiment hi havia onze places disponibles aquest dilluns al matí, la majoria de les quals s'han omplert abans de començar l'operatiu. "N'han quedat quatre o cinc per a aquesta nit", ha puntualitzat l'edil.En paral·lel, des del consistori han assenyalat que elacull una quinzena de persones durant l'hivern que van rotant. Guzmán també ha recordat que en l'últim recompte de senseostres van localitzar 77 persones que dormien al carrer. L'Ajuntament té previst tornar-lo a fer el pròxim novembre per actualitzar la xifra.