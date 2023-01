Els mercats de Tarragona es digitalitzaran amb 1,2 milions dels fons Next Generation

Un total d'seran els que rebrà l'Empresa municipal deper dur a terme el projecte "Tarragona centre comercial obert", una iniciativa que s'ha presentat aquest dilluns i que pretén acostar encara més clients i venedors de proximitat. L'Ajuntament de Tarragona haurà de posar 300.000 euros de pressupost municipal, i tot plegat se suma alsja aconseguits a través dels, en total 25 si s'hi inclouen els diners aportats per l'administració local.Segons ha informat el regidor de Comerç,, durant la pandèmia van implementar "sistemes de", però ara volen "elevar" la digitalització que no només afectarà el Mercat Central sinó tots els comerços de la ciutat, especialment els que formen part dels mercadets i, també, el. Aquest últim serà objecte d'una actuació d'aïllament tant a la façana com a la coberta, per tal de facilitar l'eficiència energètica i millorar l'enllumenat.D'aquesta manera, el projecte compta amb un total de 24 accions, com ara posar wifi, generar una base de dades sobre el comerç per analitzar-les posteriorment, fomentar la, instal·lar sistemes de comptadors de persones que circulen pels mercats, i una acció que preveu marcar tendència a la ciutat:. I és que en altres països, com ara Alemanya, el retorn d'un envàs de plàstic és incentivat econòmicament. Ara mateix la normativa estatal no ho contempla com a obligatori, però els mercats tarragonins disposaran de sistemes que ho implementaran per primer cop.Altres accions són la instal·lació de càmeres en viu perquè els clients des de casa puguin veure quins productes tenen a cada parada, instal·lar cartelleria digital, fils musicals temàtics o dispositius de satisfacció. A més, es preveu facilitar la compra per Internet amb unes guixetes -també refrigerades- que permetin recollir la compra de manera més àgil. Tot plegat provocarà, segons Dídac Nadal, un "canvi substancial" en la manera d'entendre el comerç de proximitat. Segons l'Ajuntament, els treballs podrien estar finalitzats abans del juny de 2024.