Nou toc d'atenció sindical a l'EMT de Tarragona per l'«immobilisme» de Jordi Fortuny

"Carpetada": així qualifiquen l'actitud del govern deles seccions sindicals de un any després de la vaga a l'Empresa Municipal de Transports . "Constatem, amb el pas del temps, una alarmant preocupació i desconcertants actuacions per part del president i gerent de l', Srs.i Manrubia, denunciant el seu immobilisme i la seva actitud gens voluntariosa per a arribar a acords", asseguren en un comunicat.En aquest sentit, lamenten que hi ha el conveni "paralitzat" a causa de la manca de resposta a les "reiteratives sol·licituds de reunió" que no obtenen resposta per part de Fortuny. "Què pretenen? Pretenen provocar els treballadors? Pretenen incendiar els ànims, creant un ambient enrarit a l'empresa i que això reporti més perjudici, que pugui danyar-la?", es queixen en el mateix text.