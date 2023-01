La pandèmia ha consolidat el model de turisme de proximitat, segons un estudi de la URV

Un equip investigador del Departament de Gestió d’Empreses de laestà treballant al voltant de la reaparició de l’, un fenomen que va aparèixer per primera vegada durant la crisi financera del 2008 i que va tornar a ser d’ús comú durant la pandèmia de la. Staycation és un neologisme, una expressió derivada de la combinació d’estada i vacances (stay i vacation, en anglès). La definició d’aquest terme, que encara no està ben desenvolupat a la, va impulsar els investigadors a proposar algunes claus per entendre’l millor.“La pandèmia va provocar un fort ressorgiment de les staycations, ja que va obligar a moltes persones a passar les seves vacances a casa o a prop de casa a causa de les restriccions de mobilitat”. Aquesta evidència, explicada per l’investigador del Departament de Gestió d’Empreses de la URV,, és el punt de partida del seu darrer article.El fenomen de l’staycation es va generalitzar per primera vegada l’any 2008, quan l’economia mundial va entrar en una profunda recessió acompanyada d’una forta pujada dels. Això va comportar que la població disposés de menys ingressos per gastar en viatges d’oci i turisme i va donar lloc a la substitució dels viatges d’oci internacionals per activitats deDurant la primera part de la pandèmia, l’any 2020, la principal mesura preventiva implementada pels governs per frenar la propagació del nou virus, abans que es desenvolupessin vacunes i nous medicaments, van ser accions d’. Aquestes incloïen l’obligatorietat de quedar-se a casa, confinaments i restriccions de mobilitat. Això va provocar que, en termes de turisme, la població optés per el turisme nacional i les staycations, mentre que el turisme internacional es va aturar gairebé completament. Segons els principals estudis,En el seu darrer estudi, els investigadors proporcionen una imatge completa del creixement i la pràctica de les staycations durant els dos primers anys de la pandèmia, mitjançant l’anàlisi de dades de xarxes socials i de cerques a Internet. Per fer aquesta anàlisi, van fer una modelització de dades amitjançant la tècnica coneguda com a, un mètode analític de text utilitzat per extreure els principals temes d’un gran cos de text sense etiquetar. En paral·lel, van utilitzar dades deper identificar patrons globals de cerca a Internet sobre les staycations, inclosa una comparació de cerques relacionades per als anys 2020 i 2021.Els resultats de la seva anàlisi van mostrar que, encara que la població optés per destinacions properes al seu lloc de residència o fins i tot en el seu propi municipi, intentaven aconseguir una distància psicològica, triant per exemple allotjament en hotels. Amb aquesta decisió evitaven la quotidianitat, les rutines i les tasques habituals de la llar, de manera similar a la sensació d’estar en entorns més allunyats. Una evidència que demostra aquest fenomen és la gran quantitat de temes i cerques a internet relacionats amb hotels.El seu estudi també ofereix una anàlisi del concepte staycation, que ha anat creixent constantment des que es va generalitzar durant la crisi financera i que ara s’ha accelerat, i s’espera que segueixi sent popular els propers anys. Aquest terme proporciona una visió crítica per a les empreses d’hostaleria i els responsables polítics en matèria turística sobre com augmentar els ingressos i promoure un turisme de proximitat.Els autors, a més, ofereixen una sèrie de recomanacions al sector, entre les quals hi ha, per exemple, que els hotels ofereixin i comercialitzin paquets d’estades, especialment durant la temporada baixa, per al turisme internacional. Així mateix, es recomana als responsables polítics el subministrament de vals d’estada o plans de crèdit, i la promoció del turisme local i sostenible.L’article, publicat a la, ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea a través de lesi de la