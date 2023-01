El Partit Popular recupera una històrica regidora com a candidata a Tarragona

Tras la reunión del Comité Electoral Nacional del @ppopular, felicitamos a@xavipalaulleida (Lleida), @JVerayCama (Girona) y Maria Mercè Martorell (Tarragona), que se suman a @danielsirera (Barcelona) como candidatos a la alcaldía de las cuatro capitales de provincia catalanas. pic.twitter.com/7WBX4ubEPi — ppcatalunya (@PPCatalunya) January 20, 2023

Qui va ser una de les representants delfins l'any 2006 a l'Ajuntament de Tarragona,, torna de nou a la formació política liderada ara mateix per. El fitxatge de Martorell de cara a lesha suposat una sorpresa, donat que va marxar precisament per desavinences internes i el nomenament d', ara líder del Partit Popular a Catalunya, com a candidat a les eleccions de 2007.A banda de regidora popular, va assumir l'àrea de Patrimoni en el moment en el que la ciutat va obtenir el reconeixement de la, i també va ostentar el càrrec de presidenta de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació.Martorell serà el segon cop que es presenta com a cap de llista, després que al 2007 concorregués amb la seva pròpia candidatura,(dins de la FIC), i va aconseguir 1.371 vots (2,68% del total de vots emesos).