Tarragona acull una jornada de la Fundació Carulla per debatre sobre les arts i la seva relació amb persones vulnerables

L'i las'han aliat per oferir la jornada Mutare VulnerArts: Com les arts abracen la vulnerabilitat. Es traca d'una jornada que tindrà lloc el pròxim 3 de febrer alque esdevindrà un espai de diàleg i connexió dintre els sectors de l'educació, la cultura i els serveis socials. L'objectiu de la jornada, oberta a tota la ciutadania, és donar a conèixer i compartir experiències artístiques per treballar amb col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat.Entre les 10 del matí i dos quarts de 2, la jornada comptarà amb un espectacle teatral, tres xerrades d'entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat, debats, col·loquis i una sessió per compartir i generar coneixement entre els assistents, entre altres dinàmiques.