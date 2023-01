El PSC condiciona els pressupostos de la Generalitat a les inversions a l'Escola Ponent i a l'Institut Arrabassada

La consellera d'Educació del Govern Alternatiu i diputada socialista al parlament,, i el candidat a l'alcaldia de Tarragona,, han marcat com a prioritat la construcció de l'i l'en les negociacions dels pressupostos de la Generalitat, en matèria d'educació. Aquests dos nous equipaments educatius, que defensen els i les socialistes, suposarien una inversió de 14 milions d'euros que ajudarien a revertir la difícil situació que pateixen els centres educatius públics.El candidat socialista recorda que l'actual Escola de Ponent es troba en un espai de barracons al costat de l'. Des del, creuen que es més necessària que mai aquesta inversió, no només per revertir la seva actual situació, sinó també per l'augment de població que es preveu en aquell barri, davant l'imminent creixement d'habitatges en la futura urbanització delViñuales també aposta per la creació d'un nou centre educatiu a Llevant que doni cobertura a l'increment de famílies que viuen en aquella zona de la ciutat: "L'aposta del PSC per la construcció de l'Institut de l'Arrabassada és clau pels veïns i veïnes. Volem que hi hagi un compromís clau de la Generalitat i que no succeeixi el que va passar amb l'Escola Arrabassada que va trigar més de deu anys en fer-se realitat". Aquest nou equipament a les urbanitzacions de Llevant també servirà perquè acolli alguna línia de Formació Professional i, així, donar sortida als centenars de joves tarragonins que no han aconseguit plaça.Esther Niubó juntament amb Rubén Viñuales han visitat diferents equipaments educatius de la ciutat, com també s'han reunit amb UGT i amb directors de diferents centres escolars per escoltar les seves reivindicacions i revertir les mancances que han provocat aquests 10 anys de desgovern a la Generalitat. Niubó defensa l'educació pública com a motor de transformació social per les famílies treballadores. Per aquest motiu, la diputada socialista defensa la necessitat d'incrementar el pressupost d'Educació del 3,8% actual al 6%: "No podem oblidar que Catalunya està per sota de la mitjana espanyola (4,2%). Per tant, des del PSC el que reclamem és que s'aposti clarament per revertir les retallades que hi va haver en Educació a principis de la passa dècada".