Fiscalia de Tarragona recorrerà la suspensió del judici de l'home acusat de violar la seva fillastra durant 18 anys

presentarà un recurs d'apel·lació al(TSJC) davant la suspensió del judici de l'home acusat de violar la seva fillastra durant 18 anys, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts judicials a l'ACN. El fiscal sol·licitaper l'investigat per diversos delictes, com el delicte continuat d'agressió i abús sexual a una menor de setze anys.El tribunal va acceptar dimarts la petició de la defensa de l'altra acusada, mare de la víctima, que va sol·licitar suspendre'l, al·legant que ha prescrit el delicte d'omissió del deure de denunciar pel qual està investigada. El ministeri públic li demana 20 mesos de multa amb una quota diària de deu euros.Ara, el fiscal espera la interlocutòria dels jutges per interposar el recurs, ja que la petició de la defensa no es va fer en el moment processal que es requereix. El judici va arrencar dimarts, dia que es va suspendre la vista, i s'havia de celebrar fins a aquest dijous a porta tancada.