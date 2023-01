El Parlament rebutja la proposta de revisar la normativa de la subcontractació al complex petroquímic

Negativa de la major part dels partits amb representació al Parlament a la proposta de resolució sobre la subcontractació al complex petroquímic presentada per la. Nomésha votat parcialment a favor d'una iniciativa que demanava instar al govern espanyol a modificar la normativa de subcontractació "per establir igualtat de condicions de treball que a l'empresa principal" i fixar legalment els equips de treball mínims a la indústria química.A més a més, demanava instar al Govern de laestablir una campanya específica d'al Complex Petroquímic de Tarragona de manera que, "com a mínim cada 6 mesos, revisi la contractació temporal, els equips de treball i els ritmes de treball".Entre els arguments donats pels grups, hi ha el fet de donar confiança en les empreses del sector i a les normatives existents, alhora que s'han mostrat d'acord a continuar fent inspeccions.Es tracta de mesures que formen part dels acords i conclusions de lai delI és que segons la proposta de resolució la subcontractació ha debilitat les organitzacions sindicals i han minvat els drets dels treballadors en aquest sector. Tot i que els partits han lamentat l'associació entre l'explosió a IQOXE fa tres anys i la subcontractació en el mateix text, la diputadaha explicat que una de les deficiències expressades pels treballadors venia de la subcontractació."Hi ha desigualtats manifestes", ha afegit Estrada, entre els treballadors, "que posen en perill la seva vida i la del conjunt de la població tarragonina". Estrada ha recordat que els mateixos punts no votats aquest dijous havien obtingut el suport dels mateixos grups a l'Ajuntament de Tarragona. Segons la, en els darrers cinc anys s'han interposat 17 denúncies i no s'hauria produït un canvi significatiu en la cultura empresarial arran de l'accident.