La URV ajuda a desenvolupar una plataforma per millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental

L', amb la col·laboració del grup de recerca en Robòtica i Visió Intel·ligents de la, està desenvolupant una plataforma d'acció comunitària per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental.Mitjançant l'especialització de l'aplicacióen salut mental, el projecteexplora la creació d'un nou model d'atenció social mitjançant una acció conjunta i coordinada amb persones amb problemes de salut mental, per prevenir, avaluar i actuar proactivament en la millora de la seva qualitat de vida, oferint els suports necessaris a cada moment i durant tot el cicle vital.El projecte acaba de finalitzar la primera part de la prova pilot. Després d'iniciar-se a l'agost amb les primeres entrevistes a pacients, al setembre es va dur a terme la presentació i la pràctica d'ús d'apps i web per, finalment, fer l'anàlisi de les dades recollides a través dels testimonis d'aquestes vint persones, residents a Reus i Valls, per obtenir les primeres conclusions del projecte.L'aportació del grup de recerca en Robòtica i Visió Intel·ligents del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, coordinat per Domènec Puig, consisteix en ladeper detectar l’activitat dels residents i determinar-ne la qualitat de vida. Aquesta monitorització mitjançant la intel·ligència artificial permet saber, a través d'indicadors com ara el consum energètic, la il·luminació o la temperatura, quin és el seu comportament durant el dia i si és l'adient per mantenir-se dins de paràmetres de qualitat de vida.Les dades recollides, integrades en la plataforma per enriquir-la i millorar-la, permeten als professionals de serveis de salut mental rebre alertes per a poder actuar proactivament en el benestar i la prevenció dels beneficiaris finals. Les proves s'han dut a terme garantint la participació dels pacients en el desenvolupament i implementació dels seus propis plans de suport, aconseguint la seva implicació i participació activa en el seu benestar. El projecte augmenta les possibilitats d'adquirir competències i l'autonomia dels usuaris. També hi col·laboren, l’operador de serveis de salut mental que gestiona tota la xarxa de la província de Tarragona.