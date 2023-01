Un curtmetratge tarragoní, entre els nominats aquest diumenge als Premis Gaudí

La pel·lícula tarragonina, dirigida pel canari, lluitarà pelaquest diumenge 22 de gener. Una gala que es podrà seguir pera partir de les 10 del vespre i que comptarà amb la primera nominació d’Ayhe Productions als premis que atorga l’al millor cinema anual del país.En paraules del productor de l’obra i Ayhe Productions,, “aquesta nominació significa molt per nosaltres”, “els premis són banals però, poder rebre el reconeixement del nostre sector és una senyal de que estem pel bon camí”. “Honestament, un dia vam prendre la decisió de fer cinema i explicar històries des de casa nostra que puguin viatjar arreu del món, un repte davant la centralització de les institucions i els sectors al nostre país, però cada vegada hi som més a prop”, comenta.David Aymerich (, 1994) és llicenciat enper la URV, va començar la seva carrera desenvolupant continguts culturals per a diversos diaris locals i l'any 2014 Aymerich va escriure, produir i dirigir la seva òpera prima, el llargmetratge de ficció(2017).Altres treballs seus són Sijena, la màgia d'un somni (2020), coproduït per, o(2019), guanyador del, entre d'altres obres.