Torredembarra contractarà transitòriament el servei de recollida i transport de residus

L'durà a terme un ple extraordinari el pròxim dilluns, 23 de gener, a les 10 del matí, per tractar l'aprovació del. L'alcalde de Torredembarra,, ha explicat que aquesta mesura es pren arran de la, que finalitza el pròxim 1 de febrer, per part de l'actual adjudicatària (), en ple procés de redacció del nou plec de clàusules per a la licitació del servei.Aquest contracte d'emergència es preveu realitzar amb l'empresai ascendeix a un total de 2.166.121,95 euros anuals IVA inclòs, la millor oferta econòmica que ha rebut l'Ajuntament entre quatre empreses del sector que han presentat pressupost.El regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha comentat que tot i que aquest contracte és per cobrir un període de transició ja incorpora tot un seguit de millores respecte al servei que es du a terme actualment i que ha presentat moltes mancances.L'Ajuntament passarà a fer-se càrrec de la recollida dels residus de paper i cartró que es generen en dependències municipals mentre que l'empresa contractada es farà càrrec del seu transport a la planta de reciclatge. La recollida de voluminosos queda a càrrec de l'Ajuntament prèvia petició al telèfon 900 103 001.