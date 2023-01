El govern de Tarragona es fa enrere i incrementa el cost del servei de neteja

Un mes després que el concurs de licitació del nou contracte del servei de neteja de la ciutat dequedés desert, l'Ajuntament portarà al plenari una nova estructura de costos. En total, s'incrementarà el preu per a les arques municipals en 1,8 milions d'euros, a diferència del que el regidor Jordi Fortuny havia dit en roda de premsa Serà el 27 de gener quan es debati la proposta del govern, un pas previ a una segona licitació del contracte que inclouria només els tres primers lots, de cinc. Segons apunten en un comunicat, es tracta d'"un ajust de l'interès bancari de les inversions i allargar la inversió d'una de les obres del contracte; adequar alguns preus a causa de la inflació i flexibilitzar alguns requisits tècnics; augmentar les despeses generals al 7%; unir els lots 1 (de neteja viària i recollida) amb el lot 2 (de neteja de platges), així com incorporar el manteniment a la fórmula de revisió de preus". Aquests canvis resulten de lesEl contracte actual de neteja es va aprovar inicialment al 2002 i va experimentar una pròrroga que havia de finalitzar aquest 2023. El fet que el concurs desert podria implicar una nova pròrroga indefinida fins a l'adjudicació definitiva del nou contracte.Un cop aprovada pel plenari, si els partits hi voten a favor, l'estructura de costos retocada haurà de passar els tràmits legals pertinents i ser supervisada pel. Un cop passats aquests tràmits s'haurà d'aprovar altra vegada el plec de condicions adaptat a les noves prestacions, el qual "continuarà garantint el sistema de control del servei plantejat i garantint la qualitat del servei", ha conclòs el regidor Jordi Fortuny.En total, doncs, el servei podria arribar a costar a les arques municipals 21,08 milions d'euros, amb un. La proposta, que avui passarà a comissió informativa per tal de traslladar-la a tots els grups, contempla que l'apartat de control municipal continuï en vigor tal com estava previst.