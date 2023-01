La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es promocionen conjuntament a FITUR

Les marques turístiqueses promocionen aquests dies a la Fira Internacional de Turisme,, que se celebra fins diumenge a. Un total de 28 ens públics i privats del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l'Ebre hi participen conjuntament, encapçalats pel, en el marc del convenide promoció conjunta, que se signa anualment. La cita, una de les més importants dins el calendari de promoció turística, serveix per donar a conèixer els atractius turístics d'aquestes destinacions a través d', així com per establir i reforçar aliances amb altres institucions i empreses del sector amb l'objectiu de fidelitzar els mercats nacional i estatal i d'afavorir l'arribada del turisme internacional.Des del Patronat de Turisme han programat unainteressats en la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esperen que aquest 2023 continuï amb la tendència positiva que s'ha donat l'any 2022, una temporada en quèDe fet, l'exercici s'ha tancat amb unaarreu de la demarcació, només dos punts per sota de l'ocupació de l'any 2019. En el cas de les Terres de l'Ebre, s'ha superat les xifres de fa 3 anys. Pel que fa a les pernoctacions, l'any 2022 s'han registrat un total de 19,7M de pernoctacions en tot el conjunt de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. En relació a la procedència, el mercat català ha crescut respecte el 2019, mentre que el mercat estatal es manté estable i el mercat internacional continua amb la tendència a l'alça.Un total de 27 ens públics i privats de la demarcació hi han participat conjuntament, de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre participen a FITUR amb un estand cadascuna, en el marc de l'espai de l'Agència Catalana de Turisme.