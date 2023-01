Iñaki Alonso substitueix Raül Agné com a entrenador del Nàstic

Elha arribat a un acord ambper tal que el tècnic de(Biscaia) lideri el primer equip en el segon tram de la temporada 2022-2023 a Primera RFEF. Substitueix d'aquesta manera, després de la destitució en aquesta última jornada de competició.El tècnic basc acumula dos ascensos aamb els conjunts del; entitats on la temporada següent va completar tot el curs a la categoria de plata, sumant 84 partits de lliga. Més de 370 partits a la categoria de bronze l’avalen com un tècnic experimentat de la categoria i els diferents grups que la conformen. En les darreres quatre temporades ha format part de l’estructura del, on ha aplicat la metodologia del conjunt vitorià al seu filial, aconseguint l’ascens a, i a dos dels equips internacionals.El tècnic de 54 anys estarà acompanyat de, 2n entrenador;, preparador físic;, entrenador de porters;, analista audiovisual i el reforç de, com analista tècnic.Iñaki Alonso dirigirà el primer entrenament aquest dimecres, a partir de les 10 del matí, al. Després de la sessió preparatòria, a dos quarts d'una del migdia i a les mateixes instal·lacions, es realitzarà la presentació oficial com a nou entrenador grana.