Els Bombers posen en marxa la nova seu del GRAE a Valls per apropar el servei a les comarques tarragonines

Nou helicòpter a partir del 2024

El(GRAE) delsestrena una nova seu, ubicada al parc de(Alt Camp), amb l'objectiu d'apropar el servei ali les, especialment a les zones de muntaya de. La nova unitat compta amb setze efectius, però es preveu que s'ampliï fins als vint. La seu de Valls se suma a les altres tres que els Bombers tenen a la(Alt Urgell),(Garrotxa) i(Vallès Occidental). El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,, descarta la creació de noves bases del GRAE a Catalunya, ja que considera que amb les quatre seus actuals, els bombers "tenen més que cobert el conjunt del país".Durant el 2022, els Bombers de la Generalitat han realitzat 1.857 rescats en el medi natural. D'aquests, 234 es van fer al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on la majoria d'actuacions van ser per rescats a la muntanya (129). També es van fer 61 recerques de persones perdudes i 34 recerques i rescats al medi marítim.En la major part d'aquests casos, efectius del GRAE ubicats a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) es desplaçaven fins algun punt de la demarcació de Tarragona, sent les Muntanyes de Prades, el Montsant, les Serres del Mestral i els ports marítims, les zones on es concentra el gruix d'emergències.Ara, amb la nova seu ubicada a Valls, s'espera que les emergències que es produeixin a la demarcació de Tarragona comptin amb una major "celeritat". A més, a partir del 2024, es preu que la unitat també compti amb una aeronau de rescat, per tal que "totes les bases puguin disposar d'un helicòpter propi", segon ha anunciat el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort.Pel que fa al nombre d'efectius, Delort assegura que la seu d'Olot (Garrotxa) incorporarà tres agents més i la de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) un més. La previsió és que l'any 2025 les unitats ubicades a la Seu d'Urgell i a Cerdanyola del Vallès comptin amb 28 agents, mentre que les d'Olot i Valls en tindran 24.