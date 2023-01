Detinguts a Tarragona dos homes per un furt de 8.000 euros

Elsvan detenir dissabte dos homes de 41 i 44 anys, com a presumptes autors d'un. Els fets van tenir lloc al migdia de dissabte al parc de la ciutat dequan la víctima, un home que es trobava allà amb els seus nets, va patir el furt de la seva bossa de mà on portava uns. Un dels presumptes autors va iniciar una conversa amb l'home per distreure'l mentre l'altre lladre va aprofitar per agafar-li la. Tot seguit elsA partir de la descripció de l'home que havia distret la víctima, els mossos van començar a fer gestions i van poder identificar-lo. Es tractava d'un conegut per la policia ja que, des del gener de l'any passat,Les gestions es van centrar en localitzar el sospitós i unes hores més tard ho van aconseguir quan una patrulla el va veure creuar un pas de vianants del. Els mossos el van detenir i van traslladar-lo a comissaria.Un cop a dependències i gràcies a diverses gestions d'investigació els mossos van saber que el detingut havia utilitzat part dels diners sostrets per comprar-se una peça de roba. Llavors, els agents van esbrinar la botiga en qüestió i gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat van poder identificar el segon presumpte autor, també conegut per delictes contra el patrimoni.Hores més tard, pels volts de les 11 de la nit, els agents van poder localitzar el segon autor i detenir-lo també a Tarragona, en una zona propera a laa l'entrada de la ciutat. En l'escorcoll li van intervenirque portava al damunt i. Per aquest motiu, els agents van detenir-lo per un delicte de furt.Fins a la detenció, els mossos havien pogut recuperar 500 euros i havien comprovat que els dos detinguts havien utilitzat prop de 360 euros més per adquirir roba en un establiment comercial. L'endemà al matí, amb la llum del dia, els agents van tornar al lloc on havien detingut el segon sospitós i van fer recerca fins a trobar, dins d'una bossa amagats entre unes canyes, 7.200 euros en efectiu, un telèfon mòbil i unes ulleres.Els agents van poder retornar tant els diners com el mòbil i les ulleres sostretes al seu propietari, menys de 24 hores després d'haver patit el furt. Els dos detinguts, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, van passar ahir dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i l'autoritat judicial va decretar la seva llibertat amb càrrecs.