Virgínia Martínez, nova directora dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona

ha estat nomenada aquest dilluns directora dels, en substitució de Mònica Solé. Martínez és llicenciada en Filologia Hispànica per la(URV) i també ha cursat un postgrau en Gestió i Direcció de Centres Educatius a la mateixa universitat.Alhora, té un postgrau en Processos Editorials per la(UOC) i un altre enper la. A més, ha estat coautora del llibre 'Tenim drets, Enrotlla’t amb els ODS' i 'Abecedari de la solidaritat'. És funcionària del cos superior de l’administració pública i, fins ara, ha exercit la docència a l’institut Baix Camp de Reus.Martínez també va treballar a l’, entre els anys 2007 i 2019, on va ser cap del departament de llengües i va exercir com a sindicalista i secretària del Comitè d’Empresa, així com a representant de l’equip docent al Consell Escolar. Paral·lelament, també ha estat docent en administracions estrangeres, a l’escola francesa i l’anglesa. A banda, ha estat coordinadora de pràctiques del Màster Universitari UNIR/URV, així com coordinadora de programes d’intercanvi.