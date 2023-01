El GEPEC-EdC va instal·lar més de 200 refugis de fauna l'any passat a la demarcació de Tarragona

Elva instal·lar durant l'any passat més de 170 caixes niu a diferents arbres, situats en indrets de les sis comarques de la demarcació de. També va crear basses per amfibis, abeuradors per a fauna, refugis de rèptils i jardins de papallones. Així, l’entitat ecologista pretén potenciar lai millorar o generar hàbitats per a espècies vulnerables o en perill del territori. Aquestes espècies es troben amb "dificultats" a l’hora de trobar refugi, a causa dels canvis en els seus hàbitats, com són les alteracions als cultius o pertorbacions humanes.Segons els ecologistes, es coneixeni 12 deque poden utilitzar caixes niu. Entre els ocells que usen aquestes caixes hi hala mallerenga carbonera i l’emplomallada, el cargolet, el pardal, la cuereta blanca, l’estornell, el mussol, el xot, el xoriguer i el gamarús. Pel que fa als mamífers, la majoria d’espècies de ratpenats també es beneficien d'aquests tipus de refugis.Des del GEPEC indiquen que gràcies a la seva utilització es poden fer seguiments de les poblacions i alhora es conserven les espècies més forestals. Els quiròpters o, expliquen els ecologistes, són animals incapaços de formar el seu propi cau i depenen de la disponibilitat de refugis naturals per sobreviure. Aquests animals són essencials per al control de plagues d’insectes i es troben en estat amenaçat.Totes aquestes accions, a més de protegir l’hàbitat i facilitar el procés de nidificació d'algunes espècies, serviran també d’instrument pedagògic per a la ciutadania, ja que les dades de l'evolució dels nius i de la cria dels polls s'introdueixen a l'aplicatiu informàtic del(ICO).