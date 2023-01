Suspesa la declaració de la cúpula directiva d'IQOXE prevista inicialment per divendres i dilluns vinents

Suspesa la declaració de la cúpula directiva d'davant la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, prevista inicialment per a aquest divendres i dilluns vinent.Segons fonts delconsultades per l'ACN,, accionista i director de la companyia; i, cap del Departament de Serveis Generals, de Seguretat, Medi ambient, Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat l'any 2020, han demanat la suspensió de la seva compareixença després que ells mateixos la sol·licitessin, tal com va avançar aquest diumenge el Diari de Tarragona.La jutgessa encara no ha fixat una nova data per la seva declaració. Dissabte es van complir tres anys de l'explosió que va causar tres víctimes.