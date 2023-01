La URV participa en un projecte per produir asfalt a partir de purins

El grup empresarial de la construccióha impulsat un projecte d'innovació per fabricar. D'aquesta manera es vol substituir els lligants asfàltics procedents del petroli i substituir-los per altres procedents de materials reciclats, coproductes o. També permetrà aprofitar els residus orgànics de les explotacions ramaderes porcines. Un equip investigador d'de la(URV) ha fet el disseny i el treball experimental. S'han identificat les característiques dels purins necessaris per produiramb una les explotacions anomenatEn l'equip de recerca també hi ha participat investigadors de la UPC i UVIC. Romero Polo vol que el projecte sigui "el punt de partida" per impulsar "una transició cap a un model" basat en el consum de residus provinents del sector ramader, amb una visió de "bioeconomia circular" que facilitarà que aquestes zones tradicionalment agrícoles i ramaderes facin un salt industrial i econòmic qualitatiu. Ara la companyia està desenvolupant un nou projecte "més ambiciós" que permetrà "optimitzar el producte obtingut i també la tecnologia", per "portar a terme un escalat semiindustrial".