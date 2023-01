Foment insta ERC a cedir en el projecte de Hard Rock per avançar en la negociació amb el PSC

El president de Foment del Treball,, ha emplaçati ala arribar aviat a un acord pels pressupostos. Referint-se a projectes com el complex de joc, ha avisat que totes les parts han de "fer cessions", també els republicans. Així, ha recordat que els empresaris han acceptat uns comptes que contenen, a parer seu, un "excés de pressió fiscal"."Considerem molt important que es puguin posar d'acord amb aquestes infraestructures competitives", ha afirmat mencionant altres projectes defensats pels socialistes com l'ampliació de l'aeroport del Prat o la B40. Sobre lad'aquesta setmana, Sánchez Llibre ha celebrat que torni a situar Barcelona com una "capital europea" dins l'Estat.Preguntat pels beneficis extraordinaris a les grans empreses, Sánchez Llibre ha avisat que gravar-los és "un gran error". "Hem d'intentar que hi hagi una fiscalitat justa i que els empresaris que mantinguin la seva activitat industrial puguin tenir els beneficis corresponents per poder invertir i mantenir els llocs de treball", ha defensat.El dirigent patronal ha interpel·lat també a la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, i li ha demanat "rigor, serietat i menys populisme" després que aquesta el compares amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en un acte a Barcelona. "Els polítics amb els polítics i els empresaris amb l'economia", ha afirmat.