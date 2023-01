«The New York Times» posiciona Tarragona entre les ciutats a visitar enguany

El @nytimes recomana #Tarragona com un dels 52 llocs del món per viatjar-hi aquest 2023!👏



En destaca les propostes culturals, el patrimoni, els castells, el romesco o el Serrallo. Remarquen que és una ciutat que està en mig del canvi!



Tarragona enamora!💛 pic.twitter.com/iPkNQdjama — Pau Ricomà 💛 (@pauricoma) January 13, 2023

El diariha inclòsen la seva llista de 52per a visitar durant l'any 2023. El rotatiu nord-americà situa la capital tarragonina en la posició número 31, destacant els seus atractius turístics i gastronòmics. Així mateix, el diari editat alsposa en valor el fet de ser una ciutat portuària, artística i poc coneguda, així com el llegat romà, que "converteix la ciutat en un museu a l'aire lliure".La publicació defensa que Tarragona és una «rica alternativa cultural» a Barcelona. En l'interactiu publicat en la seva edició digital, The New York Times també destaca les tradicions de la ciutat, com els castells, la salsa de romesco o "anar a tocar ferro". Entre els llocs rellevants que recomana el diari nord-americà hi ha el, lai elEl rànquing de 52 llocs on anar el 2023 del NY Times està encapçalat per(Japó) i el, als Estats Units. Cal destacar que en aquesta llista també hi ha, situada en la posició 44.