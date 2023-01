Yolanda Díaz reuneix a Tarragona centenars dels seus simpatitzants en el seu projecte de «Sumar»

Acte polític aquest divendres a la tarda al Recinte Firal del Palau de Congressos de, ambi la vicepresidenta del govern espanyol. Centenars de persones s'han aplegat per "escoltar" les propostes de la nova formació política i de les entitats que hi donen suport. Entre els discursos, s'hi ha pogut sentir l'oposició al macroprojecte d'oci de, a Vila-seca i Salou.“Tarragona mereix futur i aquesta alternativa no pot passar per macrocasinos amb escurabutxaques", ha comentat la vicepresidenta. Entre els presents, donant suport al projecte, hi havia, històric militant ecosocialista i dels Comuns, a més de, ex-regidora d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Tarragona. Per parlar de Hard Rock, hi era també, ambientòleg i ex-regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Canonja. A més, també hi ha hagut representants de l'associaciói del sindicat