Homenatgen les víctimes d'IQOXE en el tercer aniversari de l'explosió: «Mai oblidarem aquell fatídic 14 de gener»

Traspàs de la gestió del sistema d'alarmes de les emergències

Finalitza la instrucció judicial de la peça principal per l'explosió

Una setantena de persones s'han concentrat aquest divendres per homenatjar les tres víctimes de l'explosió d'al barri dedeen el tercer aniversari de la deflagració. En l'acte, s'ha llegit un manifest i s'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes i en suport seus familiars."Els treballadors mai oblidarem aquell fatídic 14 de gener", ha afirmat el president del comitè d'empresa d'IQOXE,. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona,, ha lamentat que l'empresa encara no hagi pagat les indemnitzacions. Conjuntament amb l'alcalde Pau Ricomà han celebrat que l'Estat hagi traspassat la gestió del sistema d'avís al Govern.A les 18.37 hores d'aquest dissabte farà tres anys que va explotar el reactor d'IQOXE al polígon petroquímic de Tarragona. La deflagració va provocar tres morts, diversos ferits i nombrosos danys en immobles. Per commemorar l'accident, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i la Federació de Veïns de l'Àrea de Llevant (FAV Llevant), conjuntament amb sindicats i altres entitats, s'han aplegat aquest divendres al vespre davant del Centre Cívic del barri de Torreforta per homenatjar les víctimes. "Amb aquest acte volem que les famílies sàpiguen que Tarragona està amb ells i que no se sentin abandonats, sabem que estan immersos en un procés llarg i dolorós i, per això, exigim a IQOXE que acabi amb aquest calvari", ha expressat López.El representant veïnal ha assegurat que no es pot "posar preu a la vida humana", però que les indemnitzacions "facilitaran" la vida de les famílies. Des de la FAVT, també han assenyalat que volen viure amb "tranquil·litat i en pau" i que continuaran amatents al compliment del Plaseqta i a què es compleixin les mesures de seguretat a la indústria química. "Estem contents per la feina feta, però som prudents per veure com pot funcionarà, és important la posada de 575 sensors, que es posin més sirenes i que hi hagi el sistema de missatgeria, creiem que se'ns està escoltant", ha afegit López. A tall d'exemple, ha apuntat que el simulacre del passat 2 de novembre és un exemple que d'èxit del desplegament del Plaseqta.En el mateix sentit s'ha posicionat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que ha assegurat que és positiu que el Govern assumeix la gestió del sistema d'alertes d'emergències perquè considera que des de la proximitat es poden "afrontar millor" aquestes situacions. "Com va dir el conseller d'Interior no és un sistema que s'hagi d'utilitzar moltes vegades, sinó en casos concrets, que la Generalitat tingui la deferència que a Tarragona s'hagi fet la primera prova, amb el simulacre, vol dir que té en consideració el que va passar; estem en un polígon industrial molt important que porta beneficis econòmics i laborals per molta gent, però a la vegada, hi ha d'haver una convivència, que hem de fer que sigui la millor possible", ha subratllat el batlle.Ricomà també ha destacat que l'explosió d'IQOXE va suposar una "reflexió molt profunda" sobre la relació entre la indústria química i la ciutadania. "S'han fet els deures en algun sentit, però no s'ha d'oblidar aquell dia; som aquí per recordar les víctimes i acompanyar emocionalment les famílies i els veïns d'aquesta zona que són els que més van patir", ha afegit.En l'homenatge, també hi ha participat el president del comitè d'empresa d'IQOXE, Fran Pizarro, el qual ha afirmat que continuaran lluitant perquè la companyia compleixi amb "totes i cada una de les mesures de seguretat". "No abaixarem mai la guàrdia en aquest sentit", ha etzibat. A més, ha afirmat que l'empresa ha implementat millores en aquest àmbit, però que encara queda "molt de recorregut". El representant de la plantilla també ha fet una crida a les administracions perquè posin més inspectors i aprovin normatives més restrictives pel que fa a la seguretat en general i la dels treballadors. Aquesta, sosté, "no es pot mercantilitzar".El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar aquest dimecres que el govern assumirà la gestió del sistema d'alertes al Govern després que l'Estat n'hagi traspassat les competències. Així, a partir del mes de febrer, Protecció Civil podrà enviar missatges d'avís d'emergències als telèfons mòbils. Aquesta és una de les principals mesures del Plaseqta per enguany. Aquest sistema es farà servir en emergències químiques i en tota mena d'emergències arreu del país. Per posar-lo a prova, el titular d'Interior va explicar que es faran quatre simulacres en diferents punts del país en quatre mesos.Una altra de les novetats anunciades pel conseller en el marc del Plaseqta és la instal·lació de dues sirenes més. Se situaran a la Pineda, al municipi de Vila-seca (Tarragonès), i s'afegeixen a les vuit que ja es van col·locar al llarg de l'any passat - una a Tarragona, dues a Vila-seca, una a Constantí, dues a Salou i dues a Reus-, i les tres que es van instal·lar el 2020. En total, el Camp de Tarragona comptarà amb tretze sirenes a final d'any.La instrucció judicial de la peça principal de l'explosió d'IOQXE s'ha tancat, segons va avançar la fiscal en cap de l'Audiència de Tarragona, María José Osuna, a finals de novembre passat. Ara, la macrocausa que investiga les causes de l'accident està pendent de judici. Pel que fa a la instrucció relativa a medi ambient també està acabada i també resta a l'espera de jutjar-se.