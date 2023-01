L'empresa Verallia construirà un nou forn per fabricar envasos de vidre a Montblanc amb una inversió de 60 milions

L'empresa vidrieraha iniciat els tràmits per construir un segon forn productiu a. Així ho ha afirmat l'alcaldedesprés d'un contacte amb el director de la planta a la capital de la. Fonts del consistori apunten que suposarà una inversió d'unsi una vuitantena de nous llocs de treball.El batlle també ha insistit que l'empresa haurà de complir amb els protocols mediambientals en aquest futur equipament, inclosa la instal·lació d'un filtre electromagnètic per evitar emissions al medi ambient. El futur forn s'emmarca en el pla estratègic 2022-2024 de la companyia, que inclou dos forns més, ali aAmb la construcció del nou forn a Montblanc, la companyia vidriera pretén doblar la producció actual d'envasos de vidre d'aquesta planta. Actualment, elabora una mitjana d’un milió d’ampolles de vidre diàries. Segons la previsió de l'empresa, aquest equipamentLa vidriera, instal·lada a la capital de la Conca de Barberà des de la dècada dels noranta, compta amb una plantilla de 114 empleats. Segons l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, el pla general de la companyia de 1997 ja incloïa la previsió de construir un segon forn i ha subratllat la importància de complir la normativa mediambiental. "Vigilarem que es compleixi tot allò que sigui assegurar la salut dels montblanquins i montblanquines i la legislació mediambiental del país", ha remarcat. A la vegada, ha insistit en el fet que Verallia haurà d'abonar tots els impostos preceptius de la seva activitat.La de Montblanc serà una de les tres inversions que Verallia té previstes arreu del món, amb la voluntat d'ampliar la producció al voltant de 400 quilotones de cara l'any vinent. Així, l'empresa també treballa per construir dos nous forns productius a les plantes de(Brasil) i(Itàlia).