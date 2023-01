Els responsables dels CRAE demanen als ajuntaments que «no contribueixin a la desinformació i l'estigmatització»

Protecció de la infància i l'adolescència

Els responsables dels(CRAE) han demanat als ajuntaments que "no contribueixin a la desinformació i l'estigmatització" d'aquests centres amb decisions que "representen una vulneració dels drets de la infància i l'adolescència"., plataforma que representa gran part de les entitats que gestionen CRAE, s'ha postulat així setmanes després que el consistori delshagi frenat la tramitació d'un d'aquests equipaments amb una revisió del planejament urbanístic. L'associació també ha subratllat que, al seu parer, administracions, entitats i responsables públics tenen "l'exigència" d'obrir "espais de diàleg per informar" davant la "por i les actituds xenòfobes o d'exclusió".L'equip de govern dels Pallaresos va aprovar a finals de novembre del 2022 suspendre durant un any l'atorgament de llicències per obrir un procés de regulació urbanística de diversos usos i activitats que afecta, entre d'altres àmbits, la prestació de serveis socials.La mesura suposava, de fet, la paralització de la tramitació del CRAE, per al qual latenia previst demanar els permisos pertinents per comprar un immoble i començar a fer-hi obres de manera "imminent". L'alcalde dels Pallaresos,, reconeixia el 30 de novembre a l'ACN que la suspensió esvaïa la possibilitat d'obrir el centre, malgrat que una setmana abans ho havia negat en sessió plenària. El centre havia topat amb l'oposició d'alguns veïns i del mateix govern municipal.Fedaia recorda que els CRAE són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que per diferents circumstàncies vitals s'han d'acollir a la tutela de l'Administració. Formen part del sistema de protecció de la infància i l'adolescència en situació de risc i, per tant, protegeixen els drets d'aquest sector de la població.Alhora subratlla que les entitats que acullen aquestes persones estan formades per professionals i educadors socials, que acompanyen i donen resposta a les seves necessitats educatives, assistencials i de desenvolupament personal.