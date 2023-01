L'IPC modera la seva pujada al desembre i tanca l'any en el 5,5% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

L'ha moderat el seu increment anual aquest desembre, un 1,3% inferior respecte el del mes passat, i deixa la inflació ali lesen el 5,5% en el moment de tancar 2022. Aquesta última xifra és també inferior a l'interanual de l'últim mes de 2021, que va arribar al 7%.Segons les dades fetes públiques per l'(INE), han baixat els preus registrats en capítols clau com l'electricitat i el gas -amb un -4%-, així com també el vestit i calçat -un -3,7%-. Aquest descens ha permès absorbir la forta pujada de l'alimentació -que ha arribat al 15,8%- i les begudes alcohòliques (7,2%). També han pujat els preus de l'hostaleria (6,3%), oci i cultura (5,3%) i transport (3,4%).