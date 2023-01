Enxampen un lladre a Tarragona per la càmera d'un dels cotxes on robava

Elsvan detenir dilluns un home de, com a presumpte autor d'uni unsense haver obtingut mai el permís de conduir. Les gestions policials van començar arran de la denúncia del propietari d'un vehicle, dotat de, al qual li vandel vehicle i li van sostreure diners en efectiu de l'interior. El robatori es va produir el passat 5 de gener i el denunciant va aportar les imatges de vídeo on es veia l'autor dels fets.A partir de les imatges, els mossos van fer gestions i van poder identificar el presumpte autor. Es tractava d'unamb una més dede les quals una vintena havien estat per robatoris a interior de vehicle.D'altra banda, un cop identificat també es va observar que el lladre utilitzava un vehicle per fugir del lloc dels fets tot i no haver obtingut mai el permís de conduir i, per tant, estava cometent un delicte contra la seguretat viària.El detingut va passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.