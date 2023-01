S'ajorna la reobertura de la seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona fins a finals del 2024

El Museu de la Necròpolis, també s'endarrereix

Eltorna a retardar la sevafins a finals dela causa del "context socioeconòmic", segons ha explicat a l'ACN la directora del centre,. La primera fase d'obres de condicionament arquitectònic i climatització de la seu de laestà gairebé enllestida: només falta arranjar la façana i la cornisa exterior.Enguany està previst que es liciti la museografia, tant la producció com la instal·lació. El museu va tancar portes el 2018. Havia de reobrir el 2020 però es va fixar com a nova data el primer trimestre del 2023. Ara s'ha tornat a endarrerir. També es demora el projecte del, les obres del qual havien d'iniciar-se aquest gener.Davant l'incompliment dels terminis previstos anteriorament, la directora ha subratllat que els "tempos" de les licitacions o de les obres són "complexos". Des de la prudència, Borrell ha fixat la nova data a finals del 2024, sempre que no hi hagi "cap imprevist". Amb tot, ha assegurat que el projecte del nouja es troba en la "recta final". Segons ha insistit, malgrat la pandèmia i la incertesa econòmica s'ha "avançat feina" i el projecte "no s'ha aturat", tot reiterant que es tracta d'una obra "complexa".El desembre passat es va enllestir el, una de les peces claus de la seva col·lecció. De fet, Borrell ha destacat la feina que s'està fent en aquest àmbit. Per exemple, la recuperació del sostre pintat de la vil·la romana dels Munts, que es podrà veure a la nova exposició permanent, o el mosaic de la, que es restaurarà enguany. Actualment, el MNAT té una exposició reduïda deAquest mes de gener també havien de començar les obres del Museu de la Necròpolis, segons l'anunci fet pel ministre de Cultura,, a finals de maig de l'any passat. Iceta va assegurar una inversió de 7 milions d'euros per l'equipament que fa més de 30 anys que està tancat. La directora del MNAT, de qui depèn també aquest monument, ha lamentat que és "impossible" complir aquests terminis a causa dels processos administratius.Aquest 2023 està previst que es faci la licitació del concurs d'idees i, "si tot anés bé", ha dit Borrell, les obres començarien a finals del 2024. La idea inicial era intervenir en la coberta de l'espai funerari amb una solució més eficient energèticament i eliminar barreres arquitectòniques. També restaurar algunes parts de l'edifici, tant a l'interior com a l'exterior, i substituir algunes plaques que cobreixen les tombes funeràries. Els recursos econòmics previstos provenen del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i les actuacions s'han d'executar abans del juny del 2026.