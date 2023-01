Pepet i Marieta publiquen el nou tema contra la xarxa de Molt Alta Tensió

ha llençat un nou tema que carrega contra les línies elèctriques de. Amb la col·laboració dels artistes, i l’, "No a la MAT" és una peça d’que denuncia les diverses xarxes de Molta Alta Tensió realitzades amb la “permissivitat” del govern espanyol i que “posen en risc l’equilibri natural i la població de les zones afectades”.El treball compta amb un videoclip rodat a(País Valencià), municipi on hi ha la subestació elèctrica on connectaran diversitat de xarxes elèctriques. “L’alternativa passa per una transició energètica distribuïda i de proximitat, al marge dels, amb implicació del territori”, han reivindicat.En un comunicat, Pepet i Marieta han recordat que la MAT “amenaça també nombrosos punts de la” i que hi haque lluiten contra el projecte elèctric que es planteja pel país.“A més de l’evident impacte visual i acústic, la MAT malmet l’hàbitat natural i la flora i fauna, augmenta l’emissió de gasos hivernacle, asseca el sòl i n’augmenta el risc d’incendi, disminueix les pluges i l’electromagnetisme que genera pot provocar malalties com diferents tipus de càncers i Alzheimer entre altres”, han expressat.A la demarcació de Tarragona , continua pendent el projecte de, que ha obtingut l'oposició de bona part dels municipis afectats, alguns d'ells amb protestes quan es produïen les reunions amb els representants de la companyia.