El centre comercial de Ten Brinke podria obrir a finals de 2024

L' arribada del nou Hospital Viamed podria ser el primer pas per al desenvolupament de la zona del, que lliga els barris dei de, a Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els plans de l'operadora comercialsón els d'obrir portes a, així es dirà el, podria començar a construir-se aquesta mateixai al llarg des'acabaria de dibuixar el nou pol comercial a tocar de la carretera T-11, a l'altra banda de l'actual polígon de les, nascut al 1999.D'aquesta manera, sembla, es tancarà definitivament la urbanització d'un espai inicialment pensat per a l'arribada d'. La marca de mobles sueca va canviar la seva estratègia de negoci i va abandonar la idea d'instal·lar-se a la demarcació de Tarragona tal com ja ho havia fet a Barcelona. Va ser llavors quan la capital tarragonina va buscar una alternativa, que finalment va anar de la mà de l'holandesa Ten Brinke.La idea darrere de Tarraco Centrum és que doni servei als usuaris de l'Hospital Viamed, amb comerços i establiments de restauració, amb un total de 66.500 metres quadrats, mentre que també hi ha prevista una gran zona d'aparcament. Pel que se sap ara mateix, l'objectiu de Ten Brinke és atraure 10 marques comercials que no siguin ja presents a les Gavarres, i cap d'elles serà cap marca hotelera, tal com s'havia arribat a especular en un principi.