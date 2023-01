Detenen a Tarragona dos lladres per robatoris en cotxes

Elsvan detenir dimarts passat un home i una dona de 48 i 44 anys respectivament, com a presumptes. Aquest grup, dedicat a la investigació de delictes patrimonials a partir de l'estudi de les denúncies rebudes, va tenir coneixement el passat 24 de desembre de la troballa d'una sèrie d'objectes al terrat d'un edifici ubicat a l'de. Atès que el material podria procedir de diversos fets il·lícits, es va intervenir i traslladar a comissaria per tal d'efectuar les corresponents comprovacions.De les gestions fetes, els agents van constatar que els objectes recuperats constaven com a sostrets en un total de quatre robatoris amb força i dos furts comesos entre eli elde l'any passat en diversos punts del centre urbà de Tarragona, dos d'ells en el pàrquing del mateix edifici de l'avinguda d'Andorra on es van localitzar els objectes recuperats.Els mossos, a partir de les primeres gestions i de la col·laboració ciutadana van poder identificar els presumptes autors dels fets. Es tractava d'un home i una dona coneguts per la policia per múltiples detencions per delictes contra el patrimoni i, més concretament, per diversos robatoris a interior de vehicle.La parella actuava tant a la via pública com en pàrquings privats. El primer cas, va tenir lloc al camí del Cementiri entre el 17 i el 24 de novembre, d'on es van endur tota mena d'objectes de valor després de trencar el vidre de la finestra d'un vehicle.El passat 14 de desembre, els lladres van cometre un furt en un pàrquing comunitari de l'avinguda de Catalunya, el mateix lloc on van tornar el 22 de desembre en què van portar a terme un robatori amb força després de trencar el vidre de la finestra d'un turisme.Així mateix, el dia 17 desembre, els detinguts van efectuar dos robatoris més en el pàrquing del mateix edifici de l'avinguda d'Andorra on guardaven els objectes sostrets i dos dies després van accedir a un garatge privat de l'avinguda del Marquès de Montoliu, on van cometre un altre furt.Tot i que s'han pogut retornar alguns dels objectes recuperats, actualment la investigació se centra en localitzar més propietaris, atès el gran nombre d'objectes que es van intervenir. Els dos detinguts han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, qui n'ha decretat la posada en llibertat amb càrrecs de tots dos.