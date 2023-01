La construcció al Camp de Tarragona recupera l'activitat amb valors per sobre dels de 2008

Valors precrisi

Optimisme del sector de la construcció a les comarques deenguany després d'un increment de l'activitat del 13% l'any passat, respecte del 2021. L'informe del Gabinet Tècnic del(COAATT) confirma "una clara tendència de recuperació". Els valors de negoci del sector són similars i s'apropen als d'abans del 2008, abans de la crisi de laL'any passat, el nombre d'habitatges nous visats alva ser de 1.202, un 30% més respecte del 2021 i que implica més de 160 milions d'euros d'inversió. L'obra nova residencial s'ha recuperat de la caiguda sobtada que es va produir el 2020 per la crisi sanitària.Segons les dades de COAATT, l'habitatge residencial nou va créixer especialment a les poblacions de, i va baixar significativament a Reus, ciutat que fa dos anys va créixer "de forma notable". En concret,va passar de 180 obres noves el 2021 a només 40 el 2022.ciutat va créixer lleugerament passant de 63 a 86 ilidera el llistat dels municipis amb més obres noves, passant de 54 a 193.El tipus de construcció que més ha crescut han estat els blocs (42% respecte a l'any anterior) mentre que l'habitatge unifamiliar incrementa un 18%. L', tot i créixer menys "va ser molt rellevant" l'any passat amb 411 nous habitatges. La recuperació d'obra i habitatges nous no es preveu que es vegi afectada "de moment" pels efectes de la inflació perquè es fa "de manera sostinguda"També ha tornat a créixer la rehabilitació, amb un increment de 4,8%, amb més d'un miler i una inversió global de 46 milions d'euros.L'activitat constructiva de l'any passat va superar els del 2008 i la previsió "d'una forta inversió pública" enguany fa que el sector sigui molt optimista amb els resultats del 2023. Tarragona, Reus i Cambrils continuen al capdavant dels deu municipis amb més obres actives.A les comarques de Tarragona la feina per als professionals de l'arquitectura tècnica puja per sobre del 12%, respecte a l'any 2021. L'any passat gairebé el 42% del treball d'arquitectes tècnics i enginyers d'edificació van ser certificats d'habitabilitat. Destaca l'increment dels CEE (certificats d'eficiència energètica) i les ITE (inspecció tècnica d'edificis) des de l'estiu de 2022, quan es van obrir les sol·licituds per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges dins dels ajusts europeus coneguts com a Fons Next Generation.