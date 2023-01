Tarragona recordarà els bombardejos feixistes amb 35 activitats

Aquest diumenge 15 de gener, coincidint amb el 85è aniversari de l'entrada de les tropes feixistes a, durant la guerra civil espanyola, s'inicia un programa farcit d'activitats per recordar l'efemèride. Enguany l'objectiu dels organitzadors és posar èmfasi en els 1. Uns "atacs indiscriminats sobre població civil" que van provocar 230 víctimes mortals, 54 de les quals dones i 15 menors d'edat, a banda de 350 ferits i la destrucció de 74 edificis.Fins al 9 de juny, diversos emplaçaments acolliran projeccions, presentacions de publicacions, homenatges, exposicions, obres de teatre, taules rodones i altres propostes (en total, 35), que han estat comissariades per l'historiador Jordi Piqué. Piqué ha volgut destacar algunes de les activitats, entre elles ek dua 31 de gener amb la projecció i estrena del documental, que inclou imatges en moviment d'aquells atacs i de la ciutat. També hi ha prevista en aquest marc l'exposició. Serà a l'Espai Turisme a partir de l'1 de febrer i fins al 5 de març, i s'hi explicarà les conseqüències que va tenir per a l'opinió pública occidental la mort de nou mariners anglesos i un capità danès, en un context de no intervenció de les potències liberals.Un altre acte destacat serà el dijous 23 de febrer, al Teatret del Serrallo, amb la presentació de l'audiovisual, de J. M. Castellví, i que tracta sobre un avió alemany que no se sabia on havia aterrat, a la costa tarragonina. Finalment, també destaca la presentació de la biografia de, alcalde republicà de Tarragona durant el cop d'estat, del qual hi ha poca informació, però que es va exiliar a Xile un cop l'exèrcit feixista va guanyar la guerra.