​La Festa Major d'Hivern a Constantí programa una trentena d'activitats

Prop d'una trentena d'activitats conformen el programa de la, la, que arrencarà oficialment el dijousi que s’allargarà fins el 12 de febrer.Els actes previs s'iniciaran aquest cap de setmana, dies 14 i 15 de gener, amb el2022-2023. El dimecres 18 de gener tindrà lloc una xerrada sobre la història del Cos dea càrrec del caporal David Hidalgo Cela, del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra i Doctor en Història per la URV. Tot seguit, s'inaugurarà una exposició sobre la història dels Mossos d'Esquadra que es podrà veure a l'Ajuntament de Constantí fins el 22 de gener.El tret de sortida oficial a la Festa Major arribarà el dijous 19 de gener amb el, que aquest any estarà protagonitzat per, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona. Després del pregó es farà l’entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del poble. L'acte estarà amenitzat amb la música en directe del conegut saxofonistaCom és habitual, el 20 de gener, Diada de Sant Sebastià, concentrarà els actes més tradicionals de la Festa Major, amb el Solemne Ofici, la benedicció de les coques i el Ball de lluïment de tots els elements del Seguici. Precisament, després del solemne ofici s'inaugurarà un mural commemoratiu delr de Constantí, al carrer Francolí. Els actes continuaran amb una ballada de sardanes i vermut popular al carrer Major i, ja a la tarda, tindran lloc el concert i ball de Festa Major amb l'actuació deEl dissabte 21 de gener es podrà veure al Pavelló Poliesportiu l'espectacle infantil "La lámpara maravillosa", el tribut musical a Aladdin; i el diumenge 22 de gener, es presentarà el monòleg en clau d'humor "Tiempo al tiempo" a càrrec de. Per aquests dos espectacles el preu de les entrades serà de 5 euros i es podran comprar anticipadament a l'OAC de l'Ajuntament i el mateix dia de l'espectacle a Ia taquilla del Pavelló.Les activitats esportives centraran bona part dels actes del diumenge 22 de gener, amb la XII Sortida d'Amics de les Motos Clàssiques i la inauguració de l'exposició sobre els 10 anys d'història de Moto Clàssic Constantí, i amb la presentació oficial dels equips del planter del Centre d'Esports Constantí per a la temporada 2022-2023. També, al llarg de la tarda, arribarà la XXVIII edició del Campionat de Botifarra "Jaume Martorell", al Sindicat Agrícola.El dimarts 24 de gener arribarà el lliurament dels premis als Superlectors a la Biblioteca municipal, que continuarà amb una sessió de narracions per a adults a càrrec de Lídia Clua. A la mateixa Biblioteca es presentarà el dimecres 25 de gener el llibre "Essències. Cuina i sentiments a taula" de Mariona Quadrada i la 2a edició de "Picades, sofregits i altres" del Grup Cultural Mestresses de Casa.El dissabte 28 de gener tindrà lloc l'acte de benvinguda als infants nascuts durant el 2022 i, a les 19.30 hores arribarà un dels plats forts musicals d'aquesta Festa Major d'hivern amb concert de Joan Reig de presentació del seu segon disc en solitari "Bagatzem", al Pavelló Poliesportiu. El diumenge 29 de gener es farà el Bateig dels nous cavallets de la Societat Cultural i Recreativa el Casino i el dissabte 4 de febrer tindrà lloc un Correfoc infantil organitzat per l'Associació Amics Colla C.O.C.A.Un altre dels actes habituals a la Festa Major d'hivern arribarà el diumenge 5 de febrer amb el lliurament dels XVI Premis Literaris Constantí 2022: "Relats d'esport" i la presentació del llibre que recull els relats guanyadors i finalistes del concurs.La Festa Major finalitzarà el diumenge 12 de febrer amb el XV Trial per a nens Vila de Constantí. Campionat de Catalunya, organitzat pel Moto Club Constantí.