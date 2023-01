​CCOO denuncia a Inspecció de Treball la direcció de Dow Chemical Tarragona per pràctiques antisindicals

ha interposat una denúncia acontra la direcció dedesprés que aquest matí l'empresa no hagi deixat accedir a dos assessors del mateix sindicat i de laa una reunió de treball. A la trobada hi havia de participar el comitè d'empresa i els directors.Quan han accedit al recinte, el personal de seguretat no els ha deixat passar perquè tenia indicacions del departament de recursos humans de prohibir-los-hi l'accés, segons han indicat des de CCOO. Fonts de DOW han assegurat a l'ACN que ha estat un "", que els sindicalistes no havien presentat una documentació necessària per entrar a les dependències que se'ls hi havia requerit prèviament.La companyia ha explicat que va traslladar als sindicats l'obligació d'acreditar-se com a càrrecs electes sindicals, però que no van obtenir resposta per part dels representants dels treballadors. Aquest dimecres, CCOO després d'esperar-se una hora en una sala annexa, ha avisat als Mossos d'Esquadra per aixecar acta i al migdia ha presentat la denúncia. Lapreveu que a les comissions negociadores hi accedeixin assessors dels sindicats amb veu i sense vot. De fet, CCOO ha manifestat que va enviar un correu electrònic el 2 de gener passat notificant la presència d'aquest assessor.El responsable de Política Industrial de CCOO a Tarragona,, ha dit a l'ACN que aquests fets "vulneren els drets i les garanties sindicals". Mentre que fonts de DOW han insistit en què l'empresa respecta la "llibertat" i "l'acció" sindicat i que en cap cas es tracta d'un "veto".