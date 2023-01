L'1 de febrer Catalunya posarà en marxa el sistema d'alertes als mòbils en cas d'emergències

Dues protestes veïnals en l'aniversari de l'accident a IQOXE

El sistema d'alerta que va estar en proves durant eldel passat mes de novembre es gestionarà des dea partir de l'té previst ferque afectarà eldurant els propers quatre mesos, fent ús d'un sistema que més endavant només s'activarà quan hi hagi una emergència real, "en casos molt concrets", tal com ha assenyalat el conseller d'Interior de la Generalitat,, aquest dimecres.Elena ho ha anunciat aprofitant el tercer aniversari de l'accident a, el proper 14 de gener, en una visita a la seu del. Fins ara, el sistema d'alertes estava gestionat per l'Estat, a partir d'una directiva europea. "La proximitat és el que garanteix una major eficàcia", ha assegurat el conseller. El missatge només s'activarà quan hi hagi una emergència. "És un instrument molt potent, t'estàs adreçant de forma anònima a totes les persones, però l'objectiu legal són les emergències", ha afegit.Durant la compareixença, ha detallat que hi ha prevista la instal·lació de 515 sensors més, fins a arribar a 575, a la indústira química del. En total, hi haurà una "barrera" de 46,5 quilòmetres, "de les més grans que es coneixen". També s'afegiran dues sirenes més al terme municipal de Reus, per arribar a un total de 13, 7 més de les que preveia el Plaseqta. A banda, s'iniciarà una campanya, amb un pressupost de, persobre el que cal fer en cas d'emergència química.Finalment, la Generalitat iniciarà formacions a empreses petites dels diferents polígons, empreses que no tenen l'obligació de comptar amb un pla d'autoprotecció propi. Sobre el simulacre planificat al polígon químic nord, al, Elena ha comentat que serà a finals d'any i que en les properes setmanes es farà una valoració més concreta de la mà dels veïns.Mentrestant, aquest dissabte es compleixen tres anys de l'accident d'IQOXE, que va provocar la mort de tres persones i diversos ferits. Tal com ha succeït els darrers anys, la mobilització per recordar aquesta efemèride estarà dividida en dos pols veïnals oposats. D'una banda, la(FAVT), convoca de mà de lai dels sindicatsuna concentració a la plaça del Tarragonès, al barri de Torreforta, lloc on va impactar una planxa de ferro contra un edifici i va provocar la mort d'un veí del barri. La convocatòria és divendres a dos quarts de set del vespre, mentre que l'altra concentració és dissabte a dos quarts d'una del migdia a la plaça de la Constitució de Bonavista, organitzada per l'associació de veïns del mateix barri. Les dues parts estan enfrontades tant a títol personal com de posicionaments públics: els primers són més crítics amb l'empresa que amb la Generalitat, i els segons són més crítics amb la Generalitat que amb l'empresa.