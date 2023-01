Rentat de cara al litoral de Tarragona amb els fons Next Generation

La platja de la Móra, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

", així s'anomena un projecte que ha obtingut la subvenció de 3,5 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Aquest dimecres, l'alcalde Pau Ricomà ha compartit els trets essencials d'un seguit d'actuacions que, segons ha assenyalat, pretenen afavorir el "turisme sostenible" a la ciutat.D'aquesta manera, el Pla de sostenibilitat turística en destinació compta amb la redacció d'un projecte i execució de la infraestructura d'un(anti-Desbordaments dels Sistemes Unitaris), amb un pressupost total de. Es tracta d'un dipòsit que pot arribar a emmagatzemar 1.000 metres cúbics per regular i tractar els desbordaments al mateix canal que passa pel mig del barri, i fins i tot fer-ne una petita depuració, per tal d'evitar males olors.A banda de l'actuació sobre l'aigua que arriba al, també es preveuen 215.000 euros de pressupost per restaurar ambientalment els recursos naturals del camí de ronda, des de la platja del Miracle fins a la. Tot i així, el camí de ronda just a l'arribada a la Móra continuarà tallat per l'activitat privada del càmping. D'aquesta manera, se senyalitzaran els senders i s'instal·laran tanques de protecció en zones de penya-segats on el risc sigui molt elevat. Als jardins del, es duran a terme accions de control de la massa forestal i s'eliminaran espècies invasores.A la mateixa línia de la costa, amb 145.000 euros, es treballarà per reduir els residus a l'entorn de la platja Llarga i la platja Savinosa, mentre que 45.000 euros aniran destinats a la gestió de l'ús públic dels espais naturals i a visites guiades pel camí de ronda, per tal de "desestacionalitzar la demanda". Una mateixa estratègia que s'aplicarà a la plana del Vinyet i a la platja de Tamarit, amb 50.000 euros de pressupost.Una altra actuació que queda pendent en el marc d'aquesta inversió europea és la que s'ha produir al barri del. Fins al 2025 l'Ajuntament de Tarragona té temps per habilitar una plataforma única als, així com soterrar els cables elèctrics, amb un pressupost de 756.554 euros. Pel que fa a la platja del Miracle, hi ha prevista una tercera fase del carril bici que la connecti amb eli la, amb un pressupost de 328.414 euros. Al mateix lloc s'hi millorarà la instal·lació, amb una dotació de 167.000 euros més.Aquestes i altres actuacions seran finançades íntegrament per fons europeus, ja que en aquesta ocasió l'Ajuntament de Tarragona no haurà de pagar l'IVA dels contractes.