El pessebre de sorra de la Pineda ja és història

Al llarg d’aquest matí s’han dut a terme els treballs de destrucció delque des del passats’ha pogut visitar en aquesta zona del terme de Vila-seca.Aquestconstruït per diversos artistes provinents de diversos punts d’, ha estat exposat ali l’han visitat prop de. En aquesta edició, el Pessebre de sorra de la Pineda ha ocupat prop de, ha utilitzati la temàtica creada pels escultors ha estat un homenatge a la història de l’art, mitjançant algunes de les seves etapes més representatives.La regidora de Turisme,, ha recordat aquest matí que aquesta 23 edició del pessebre ha tingut una gran afluència de visitants que, en dies punta, han produït cues de més d’una cinquantena de persones. La regidora ha declarat que “fem un balanç molt positiu del pessebre de sorra de la Pineda, ja que accions com aquestes ens ajuden a posicionar-nos com a destinació de 365 dies, visitant-nos persones del nostre territori i de tot Catalunya, els quals molts d’ells pernocten a la Pineda o en municipis propers”.