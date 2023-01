​Tarragona acollirà la final de la quarta etapa de «La Vuelta» el 29 d'agost

acollirà la final de la quarta etapa ded'aquest 2023. Ho farà el pròxim, posant el punt final a unai que constarà d'un total de 183,4 quilòmetres. Per a la regidora d'Esports de l’Ajuntament de Tarragona,, "és un orgull" que la competició torni a la ciutat, després de sis anys. L'última vegada va ser el 2017, quan una de les etapes va finalitzar a l’. López també destaca la importància d'acollir "la final d’una competició de primer nivell", ja que, segons apunta, "permetrà projectar a l'exterior la imatge, el gran patrimoni i els magnífics paisatges de Tarragona"."Que Tarragona hagi estat escollida per acollir una final d'etapa de La Vuelta evidencia el fet que som capital esportiva. Tarragona és una ciutat de referència per acollir esdeveniments esportius de primer nivell", detaca López, qui també ha subratllat l'impacte " esportiu, mediàtic, turístic i econòmic" que suposarà per a la ciutat la "mobilització de persones aficionades al ciclisme i a l’esport en general".Per la seva banda,ja està treballant en l’organització de 'La Vuelta' per "definir el recorregut exacte d’aquesta quarta etapa pel terme municipal de Tarragona, així com la ubicació concreta de la meta".estarà formada per un total de 21 etapes i cobrirà una distància total de 3.153,8 quilòmetres. La Vuelta s'iniciarà el 26 d’agost a Barcelona i acabarà el 17 de setembre a Madrid.