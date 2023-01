Una cinquantena de persones participen en el taller de l'avanç del POUM de la Part Alta

Veïns de ladevolen un barri més "sostenible" i "per a tothom". Aquestes són algunes de les peticions dels assistents al taller participatiu que s'ha fet aquest dimarts en el marc de les sessions organitzades per explicar l'avanç del(POUM) de la ciutat.La trobada ha aplegat unes 45 persones, entre veïns, representants veïnals i comercials, els quals han participat en grups de treballs per plantejar propostes per millorar el document. A banda d'aquestes sessions informatives, aquest dissabte s'iniciaran els itineraris participatius a la zona del. Es tracta de rutes a peu pensades per conèixer sobre el terreny les possibilitats i reptes de l'ordenació urbanística.