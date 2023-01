Una vintena d'estudiants internacionals elaboren i embotellen el seu propi vi en un celler de Constantí

Ambaixadors del vi, una nova professió

Una vintena d'alumnes del(Wintour), coordinat per la(URV), han embotellat aquest dimarts unelaborat per ells mateixos. Ho han fet al, a, on han empaquetat prop de. Després de cinc mesos d'estada a Tarragona, els estudiants es desplaçaran fins a(França) i(Portugal) per continuar aprenent "de primera mà" altres tècniques vitivinícoles i d'. Al mateix temps, segons ha apuntat la coordinadora del màsteraprofitaran l'estada per fer contactes internacionals. El vi es destaparà el juny del 2024, coincidint amb la seva graduació.El Màster Internacional en Innovació en Enoturisme rep unes 300 sol·licituds anuals. La d'enguany és la setena edició d'uns estudis que van néixer davant la manca d'oferta al voltant de l'enoturisme, segons ha assenyalat la coordinadora del màster de la URV: "Màsters d'enologia n'hi ha diversos, però d'enoturisme vam veure que hi havia una mancança de formació reglada". Alhora, Beltran ha considerat que és "un camp en expansió".Prova d'això és que cada any s'inscriguin alumnes de tot el món. Aquest any, la formació aplega 25 estudiants procedents de dinou països diferents. De fet, aquesta xarxa internacional de contactes és dels aspectes més ben valorats pels alumnes. Un d'ells,- del Brasil – ha assegurat que no s'esperava que fos "tan fàcil i ràpid fer contactes".En el cas de la Danae Guala, una alumna provinent de Xile, el màster, diu, li ha canviat la vida. Malgrat que ella sí que venia del món vitivinícola, ho feia des de la producció. Ha afirmat que amb només cinc mesos de màster, ja s'ha plantejat allunyar-se de la part més tècnica i "decantar-se" cap a el vessant més turística.El professor especialista en escumosos,, ha explicat que tots els alumnes es convertiran en "ambaixadors del vi" i ha destacat que aquest màster europeu està "creant una nova professió". "Si l'ambaixador del vi està a casa se li diu que fa enoturisme, però si està en un país de fora es converteix en l'anomenat Brand Ambassador que és una professió que fa vint anys no existia", ha afegit Canals.Pel que fa als estudis, Canals ha detallat que l'objectiu és que els estudiants "tinguin una experiència completa" i això, segons ell, només s'aconsegueix amb "un treball de camp". Per aquest motiu, a banda de classes teòriques, els estudiants també fan "molta degustació", "molta microbiologia", així com pràctiques al celler.