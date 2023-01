La Sala Trono celebra vint anys amb una quinzena d'espectacles de comèdia, màgia i dansa

Festival de Teatre Màgin i Cicle de Dansa

Nova producció de la Sala Trono

20 anys de la Sala Trono

Laarriba als vint anys amb una temporada de primavera on destacaran els espectacles de comèdia, entre una quinzena de produccions amb noms com, a més deli el. Al maig, la companyia tarragonina estrenarà una nova producció pròpia, Tornaria a viure com si fos un llangardaix amb, tot un elenc del. A més, la Trono programarà en altres espais de la ciutat, no només dins elEl 3 i 4 de febrer pujarà a l'escenari l'actriu Àurea Màrquez, coneguda actualment pel seu paper a la sèrie televisiva de TV3 Com si fos ahir, per representar a La dona del tercer segona, que ha de demanar als seus veïns un favor d'aquells que costa de concedir. El següent cap de setmana, arribarà l'espectacle Fantàstic funeral festiu, una comèdia sobre "renovar-se o morir". El 25 de febrer, serà el torn per l'espectacle Cançons que acaben amb fade out, un cabaret reflexiu que fa un viatge pels grans temes musicals del país.El mes de març s'encetarà amb Hamlet.01 que és un monòleg on Enric Cambray, dirigit per, dona un gir al primer acte de Hamlet. L'11 i 12 de març s'oferirà un altre clàssic, La casa sin Bernarda. Es tracta d'una revisió irònica i contemporània deon les cinc germanes comparteixen un desig: sortir d'aquella casa. El següent cap de setmana, la sala tarragonina estrenarà Una casa en la montaña, un espectacle només per a vint espectadors. Tancarà el mes de març, Xavi Castillo amb el seu últim espectacle Yonkis del dinero. L'humorista farà una repassada a tota la corrupció valenciana dels últims anys.A l'abril arribarà el Festival de Teatre Màgin on el públic podrà gaudir de tres espectacles professionals d'il·lusionisme i el mentalisme. Jajakadabra, un espectacle interpretat per l’argentí. Stand-up comedy magic show presentarà una proposta avantguardista, amb situacions surrealistes, interacció amb el públic, comèdia i molta màgia. Per acabar el cicle, a ¿Estamos programados?, Magno portarà a la sala un espectacle de mentalisme.Per, hi haurà un espectacle per a cinc persones en un espai no convencional amb Xavier Bobés. Cosas que se olvidan fácilmente és una peça íntima on l'actor parla dels seus problemes de memòria a través de les fotografies de la seva vida. Els dies 28, 29 i 30 d'abril es podrà veure Que du bonheur (?), Exhale i 100 tempos. Al ritme de la vida! en el marc del Cicle de Dansa.Al maig arribarà l'última producció pròpia de la Sala Trono, Tornaria a viure com si fos un llangardaix amb Oriol Grau, Cristina Murillo i Marc Piñol, dirigits per Pau Ferran i un text firmat per Glòria Granell. Es podrà veure els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de maig en un escenari diferent.Aquell mes també es representarà Les coses excepcionals (Sixto Paz i el Terrat Produccions) i Ojos verdes. Miguel de Molina in memoriam, un viatge musical per la crònica d'Espanya a partir de la biografia de Miguel de Molina. La temporada de primavera s'acabarà el 26 i 27 de maig amb l'humor de Judit Martín i Alba Florejachs que presentaran Pongo, un espectacle d'improvisació.La Sala Trono va obrir a la Part Alta de Tarragona el febrer de 2023 i al llarg de les dues dècades ha aconseguit una mitjana d'ocupació del 78,3%, en 1.200 funcions i 22 produccions pròpies que han fet més de 900 bolos pel territori català, Madrid, Argentina i Itàlia.