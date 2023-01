Suspès el judici d'un cas d'homicidi en grau de temptativa a Tarragona per la recusació d'un dels magistrats

Suspès el judici contra tres homes acusats d'un delicte d'en grau de temptativa a. El fiscal i els lletrats defensors han demanat la recusació d'un dels magistrats del tribunal perquè va participar en la. Les parts tenen tres dies per presentar l'escrit, tot i que es tracta d'un jutge que substitueix a un altre que està de baixa. Els fets es remunten a la matinada delquan els processats van llençar la víctima des d'una altura de cinc metres a la zona d'oci nocturn del port esportiu de la capital tarragonina. Lasol·licita una pena de vuit anys de presó per a cada un dels investigats i una indemnització conjunta de 20.000 euros de responsabilitat civil.Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, un dels tres acusats va engelosir en veure la seva exparella amb "altres persones", entre ells la víctima, en un local d'oci nocturn del port esportiu. Arran d'aquest fet, els tres homes van colpejar i van empènyer la víctima al buit, que va caure d'una alçada de cinc metres. Tot seguit, els encausats van fugir amb un vehicle. A conseqüència de la caiguda, l'home va patir diverses lesions com uni es va fracturar a la. Per tot plegat, va necessitar tres dies d'hospitalització.El fiscal considera que els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i que concorre l'agreujant d'abús de superioritat. Per això, demana vuit anys de presó per a cada un dels tres acusats i la prohibició d'acostar-se a la víctima a una distància de 500 metres del seu domicili i lloc de feina durant un període de deu anys, així com la prohibició de comunicar-se amb ella durant el mateix temps. Alhora, sol·licita una indemnització conjunta de. Per la seva banda, les defenses en demanen l'absolució.